"Така ли съм казал? Не мога да повярвам, че съм го казал."

Така Доналд Тръмп отговори на въпрос на журналист по повод думите му, изречени по адрес на украинския президент.

Тръмп нарече Зеленски „диктатор“

Reporter: Do you still think Zelenskyy is a dictator?



Trump: Umm did I say that? I can’t believe I said that. Next question pic.twitter.com/ocmCUHZJ4E