Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ са нанесли удар в южната част на Карибите срещу кораб, превозващ наркотици, който е отплавал от Венецуела, предаде Асошиейтед прес.

„Когато излезете от стаята, ще видите, че буквално през последните няколко минути стреляхме по лодка, превозваща наркотици“, заяви Тръмп пред репортери по време на несвързано събитие в Овалния кабинет. Той добави, че на кораба е имало „много наркотици“, но не предостави допълнителни подробности за операцията.

Държавният секретар Марко Рубио заяви в социалната мрежа „Екс“, че корабът се управлява от „определена наркотерористична организация“. Министърът определи операцията като смъртоносен удар. Той говори за удара на фона на скорошното си пътуване до Мексико и Еквадор за разговори относно наркокартелите, сигурността и митата.

Служител на Пентагона заяви, че американските военни са извършили „прецизен удар срещу кораб за наркотици“, но отказа да даде подробности за това как е била извършена атаката, какви видове наркотици са били обект на атака или кой е бил на борда, предаде Ройтерс.

АП припомня, че САЩ наскоро обявиха планове за усилване на военноморското си присъствие край Венецуела, за да се борят със заплахите от латиноамериканските наркокартели.

Правителството на президента Николас Мадуро в Каракас реагира, като разположи войски по крайбрежието и границата на Венецуела със съседна Колумбия. Държавният глава настоява, че САЩ изграждат фалшив наратив за трафик на наркотици, за да се опитат да го принудят да се оттегли от поста си. Той и други правителствени служители многократно са цитирали доклад на ООН, който според тях показва, че трафикантите се опитват да прехвърлят едва 5% от кокаина, произведен в Колумбия, през Венецуела.

Пресслужбата на правителството на Венецуела не отговори веднага на искане за коментар относно съобщението на Тръмп.