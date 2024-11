Преизбраният президент на Съединените щати Доналд Тръмп номинира Памела (Пам) Бонди за главен прокурор, след като Мат Гейц, който беше първата му номинация - оттегли кандидатурата си.

Пам Бонди е бивш главен прокурор на Флорида и отдавнашен съюзник на Тръмп. Тя е председател на мозъчния тръст Институт за политика "Америка на първо място", създаден от бивши служители на администрацията на Тръмп.

