Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп избра Кимбърли Гилфойл, бивша водеща в телевизия „Фокс Нюз“ (Fox News) и годеница на сина му Дон Джуниър, за следващ посланик на САЩ в Гърция. Том Барак, председател на комисията по встъпването в длъжност на Тръмп през 2016 г., ще е следващият американски посланик в Турция, предаде Ройтерс.

Гилфойл е сгодена за сина на Тръмп - Доналд Тръмп младши от 31 декември 2020 г.

„В продължение на много години Кимбърли беше близък приятел и съюзник“, каза Тръмп в публикация в социалната медийна платформа "Трут Соушъл“ (Truth Social). Тя е „подходяща за поддържане на силни двустранни отношения с Гърция, насърчавайки нашите интереси по въпроси, вариращи от сътрудничество в областта на отбраната до търговия и икономически иновации“, каза той.

Кой какъв пост ще заеме в бъдещото правителство на Доналд Тръмп

Гилфойл не е първото "семейно" назначение на Тръмп, посочва Ройтерс. През ноември новоизбраният президент обяви плановете си да номинира бащата на своя зет Джаред Къшнър - Чарлз Къшнър, за посланик във Франция и да назначи Масад Булос - тъста на най-малката му дъщеря Тифани Тръмп - за старши съветник по арабските и близкоизточните въпроси.

Though Donald Trump Jr. hit up events with Kimberly Guilfoyle after his first outing with Bettina Anderson, new pics prove Guilfoyle is now out of the picture.https://t.co/z6ENiBwOyI