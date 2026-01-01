Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще приеме по-късно днес израелския премиер Бенямин Нетаняху, който трябва да го убеди да упражни максимален натиск върху Иран, отбелязва Франс прес.

Това е седмата среща между двамата лидери, откакто Тръмп се върна на власт в Белия дом. Преди нея американският лидер умножи предупрежденията и заплахите към Техеран и неговите ядрени амбиции.

По време на срещата се очаква Нетаняху да настоява, че в преговорите между Иран и САЩ трябва да бъде включен въпросът за иранските балистични ракети и потенциалната забрана за Техеран да подкрепя въоръжени групировки, действащи в региона.

Въпросът за ракетите е червена линия за Израел, който се намира на около 2000 километра от Иран.

Нетаняху от години повтаря, че само военните действия могат да решат веднъж завинаги иранския ядрен въпрос. САЩ помогнаха на Израел в 12-дневната му кампания за нанасяне на удари по стратегически ирански обекти, сред които и ядрени.

Тръмп се похвали, че е имал страхотен разговор с Нетаняху за Иран и търговията

Нетаняху освен това се надява, че на срещата ще събере и политически капитал в родината си, като се показва близо до Тръмп, който е много популярен в Израел.

От Австралия, където е на визита, израелският президент Ицхак Херцог изрази надежда, че срещата ще допринесе за борбата срещу "Империята на злото", която според него представлява Иран.

Вчера във Вашингтон Нетаняху се срещна с американските емисари Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Те са обсъждали регионални въпроси и са обобщили изхода от първия цикъл преговори между делегации на САЩ и Иран.

Тръмп вече заяви, че предпочита с Иран да има сделка и то добра, за "да няма ядрено оръжие и да няма ракети". Той каза, че иранците ще постъпят глупаво, ако откажат подобно предложение, но същевременно постави и под въпрос доверието в иранските власти, които според него са били много нечестни в миналото. Държавният глава също така заяви, че обмисля да изпрати втори самолетоносач в региона на Иран.

Ислямската република обаче иска преговорите да са фокусирани единствено върху ядрената ѝ програма.

Първите преговори между САЩ и Иран бяха в Оман на 6 февруари.