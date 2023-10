Най-малко 20 души са загинали, когато автобус е паднал от мост, пресичащ железопътна линия във Венеция, съобщи за АФП говорител на кметството.



"Катастрофата е причинила смъртта на най-малко 20 души, включително две деца", заяви говорителят.



Пожарникарите съобщиха, че автобусът се е запалил, след като се е свлякъл от моста, свързващ кварталите Местре и Маргера в северния италиански град.





"Трагедия сполетя нашата общност тази вечер", написа кметът Луиджи Бругнаро във Фейсбук, описвайки мястото на катастрофата като "апокалиптична сцена".Италианският министър-председател Джорджия Мелони изрази своите "дълбоки съболезнования за близките на загиналите"."В контакт съм с кмета Луиджи Бругнаро и (транспортния министър) Матео Салвини, за да следя новините за тази трагедия", се казва в нейно изявление.Scene in Venice, Italy where a bus plunged off an overpass, killing at least 21 people pic.twitter.com/l5pgpqVuSb