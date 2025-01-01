Трима полицаи загинаха, а 13 души бяха ранени в Италия през нощта след експлозия в къща по време на опит за изселване, съобщиха пожарникари.
Двама души, брат и сестра на около 60 години, са били арестувани, а трети член на семейството е избягал, според информационната агенция ANSA.
Къщата в Кастел д'Ацано, близо до Верона, е била пълна с газ и експлозията е била предизвикана, когато вратата е била отворена по време на нощната операция, съобщи ANSA, позовавайки се на източници, близки до разследващите.
⚠️ WARNING: This post contains graphic descriptions of a fatal explosion.— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 14, 2025
BREAKING: Three police officers have been killed & at least 15 others have been injured after a woman being evicted allegedly filled her house with gas & blew it up as police forced their way inside.
The… pic.twitter.com/JQl2o4p6PO
Агенцията съобщи, че полицията се е опитала да изсели тримата родини, които преди това са заплашвали да се взривят.
💥Three carabinieri were killed in a building explosion near #Verona, ANSA reports. Fifteen firefighters and police officers were also injured. pic.twitter.com/EpqkcyoxrG— News.Az (@news_az) October 14, 2025
Премиерът Джорджа Мелони почете паметта на жертвите, чиито тела бяха извадени от развалините на къщата. Тя заяви, че следи развитието на събитията.
Дванадесет полицейски служители и една жена са били ранени, написаха пожарникарите в X.