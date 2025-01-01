/ iStock

Трима полицаи загинаха, а 13 души бяха ранени в Италия през нощта след експлозия в къща по време на опит за изселване, съобщиха пожарникари.

Двама души, брат и сестра на около 60 години, са били арестувани, а трети член на семейството е избягал, според информационната агенция ANSA.

Къщата в Кастел д'Ацано, близо до Верона, е била пълна с газ и експлозията е била предизвикана, когато вратата е била отворена по време на нощната операция, съобщи ANSA, позовавайки се на източници, близки до разследващите.

 

Агенцията съобщи, че полицията се е опитала да изсели тримата родини, които преди това са заплашвали да се взривят.

 

 

Премиерът Джорджа Мелони почете паметта на жертвите, чиито тела бяха извадени от развалините на къщата. Тя заяви, че следи развитието на събитията.

Дванадесет полицейски служители и една жена са били ранени, написаха пожарникарите в X. 

БГНЕС
