Трима туристи загинаха, след като вулкан на източния остров Халмахера в Индонезия изригна, изхвърляйки облак пепел във въздуха.
„Трима са загиналите, двама чужденци и един жител на остров Тернате в Източна Индонезия“, заяви началникът на полицията Ерлихсон Пасарибу от провинция Северна Халмахера пред местната телевизия Kompas.
Групата туристи е игнорирала призивите в социалните медии и предупредителните знаци, поставени на входа на пътеката, да стоят настрана, каза Ерлихсон.
Индонезийските власти се опитваха да спасят 20 туристи след изригването на вулкана Дуконо на остров Халмахера, съобщава представител на местната спасителна служба.
Вулканът, разположен в провинция Северно Малуку, изригна в 07:41 ч. местно време, изхвърляйки вулканична пепел на височина до 10 км в атмосферата, съобщиха от индонезийската агенция по вулканология.
Ръководителят на местната спасителна агенция Иван Рамдани заяви, че десетки спасители, включително полицаи, са изпратени в района, за да издирят 20-те туристи, блокирани вследствие на изригването.
Au moins vingt randonneurs, dont neuf ressortissants de Singapour, étaient portés disparus ce matin après l'éruption du volcan Dukono sur l'île indonésienne d'Halmahera, aux Moluques, dans l'est de l'archipel.
По думите му девет от туристите са граждани на Сингапур, а останалите са индонезийци.
Властите призоваха жителите да избягват всякакви дейности в радиус от 4 км около кратера. Агенцията по вулканология предупреди и за опасност от вулканични кални потоци при валежи.
До момента няма информация за прекъсвания на полети вследствие на изригването.