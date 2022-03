Отрезвяващ призив за помощ за Украйна, няколко годишнини, но преди всичко инцидент между комика Крис Рок и актьора Уил Смит, който провали вечерта - 94-ата церемония по връчването на наградите "Оскар" ще се запомни със своите акценти.Планът работи перфектно, докато на сцената не излиза комикът Крис Рок, за да връчи "Оскар" за най-добър документален филм. Той подхвърля една-две шеги, като не пропуска да се пошегува и с бръснатата глава на Джейда Пинкет Смит, съпругата на Уил Смит, която страда от алопеция (заболяване, свързано със загуба на коса). Изведнъж Уил Смит, който се е превъплъщавал в образа на боксовата легенда Мохамед Али, се качва на сцената и удря Рок по лицето, след което се връща обратно на мястото си. "Дръж името на жена ми далече от мръсната си уста!", изкрещява Смит, но телевизия Ей Би Си успява да заглуши звука.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL