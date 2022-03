спечели първата си награда "", получавайки приза заза превъплъщението си в образа нана тенис шампионките Винъс и Серина Уилямс във филма "", предаде Ройтерс.

, една от най-популярните звезди на, преди това е номиниран за "" два пъти - за "Преследване на щастието" и "Али". През 2015 г. актьорът се размина с трета номинация - за ролята си в "". Демонстрираното към Уил Смит пренебрежение стана една от причините да възникне движението

на киноакадемията му донесе превъплъщението в образа на, чиято нетрадиционна стратегия допринася за издигането на дъщерите му Винъс и Серина до върховете на тениса.Смит надделя за приза надза "Да бъдеш Рикардо",за "Силата на кучето",за "Тик, так . . . Бум" иза "Трагедията на Макбет". За Уошингтън това бешеза "Оскар" - рекордна за чернокож актьор.

Here's the moment Chris Rock made a "G.I. Jane 2" joke about Jada Pinkett Smith, prompting Will Smith to punch him and yell, "Leave my wife’s name out of your f--king mouth." #Oscars pic.twitter.com/kHTZXI6kuL