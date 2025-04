Експлозиите в база на ООН в Газа в края на март, при които загина българинът капитан Марин Маринов, а петима други бяха тежко ранени, най-вероятно са били причинени от два снаряда на израелската армия, става ясно от разследване на The Washington Post (TWP), предаде The Jerusalem Post.

През март израелската армия (IDF) заяви, че експлозиите са били от мини, които хуманитарните служители са разчиствали.

Какво показва докладът на The Washington Post ?

TWP възлага на трима експерти (двама бивши артилерийски офицери от британската и американската армия и един изследовател на боеприпаси) да анализират видеоматериала и снимките от мястото на удара.

Според тях показаните им изображения съответстват на два снаряда тип "M339", изстреляни от израелски танк. Съдейки по кръговите вдлъбнатини по фасадата на сградата, те смятат, че единият снаряд вероятно е избухнал извън базата - близо до терасата, където са седели служителите.

CNN също съобщи, че откритите фрагменти на мястото съответстват на снаряд тип "M339", като се позова на двама от същите експерти. Уилям Гудхайнд, геопространствен анализатор от организацията Contested Ground, заяви пред TWP, че на 19 март израелски танкове са били разположени на около три километра от базата на ООН.

.@Easybakeovensz and @RogueAdventurer said weapon fragments from the scene are consistent with the M339, an Israeli tank projectile. Coordinates for the UN guesthouse in Deir al-Balah: 31°24'03"N 34°20'07"E https://t.co/YBYN9dvMMw pic.twitter.com/HlVRkSpu7b