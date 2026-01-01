Съд в Берлин ще произнесе днес присъда по дело срещу четирима предполагаеми членове на ислямистката въоръжена групировка "Хамас", обвинени в създаването или ликвидирането на скривалище с оръжие в Полша, България и Дания, предаде ДПА.

Федералната прокуратура поиска присъди от пет до седем години затвор за мъжете, които са на възраст между 36 и 58 години. Те се намират в предварителния арест от повече от две години. Двама от тях са родени в Ливан, един е египетски гражданин, а другият е нидерландски гражданин.

Те са обвинени в създаването на подземни скривалища с оръжие за потенциална употреба при атаки срещу израелски, еврейски или други обекти в Европа в продължение на дълъг период от време.

В обвинителния акт са изброени възможни цели като израелското посолство в Берлин, американската военновъздушна база "Рамщайн" в германската провинция Райнланд-Пфалц и района около изоставеното летище "Темпелхоф" в Берлин.

Мъжете отричат да са членове на "Хамас", а адвокатите им поискаха те да бъдат оправдани.

Главният обвиняем призна, че е посетил скривалище за оръжие в България, като заяви, че посещението му е било свързано с "частна оръжейна търговия". Адвокатът му поиска присъда съгласно германския закон за контрол върху оръжията за война, която да не надвишава срока на задържането му в предварителния арест.

Мъжете бяха арестувани през декември 2023 година. В началото на делото през февруари 2025 година прокуратурата го определи като пилотен процес. В Германия "Хамас" е класифицирана като чуждестранна терористична организация.