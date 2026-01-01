Машинистите в Испания започват тридневна национална стачка в знак на протест срещу липсата на гаранции за безопасност в жп системата на страната. Това съобщи "Би Би Си".

Действията са провокирани от двете смъртоносни жп катастрофи през януари.

Профсъюзът на машинистите Semaf настоява за назначаване на повече персонал, както и за увеличаване на инвестициите и поддръжката.

Проверките за безопасност след двете катастрофи разкриха дефекти и проблеми с поддръжката по редица линии.

46 души загинаха при катастрофата в Адамус на 18 януари, когато високоскоростен влак дерайлира и се сблъска с друг, движещ се в противоположната посока.

Според предварителен доклад на разследващите жлебовете по колелата на дерайлиралия влак сочат, че повреда в релсите е възникнала още преди композицията да премине по тях.

Само два дни по-късно в Каталуния стажант-машинист загина, а най-малко 37 пътници пострадаха, след като стена се срути върху движещ се влак.