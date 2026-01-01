/ iStock/Getty images

Кристин Руис-Пикасо, снаха на Пабло Пикасо и съоснователка на посветения на твореца музей в Малага, почина на 97-годишна възраст, предаде ДПА, като цитира съобщение от музея.

Смъртта й е настъпила в нейния дом в Прованс, Южна Франция. Тя беше вдовица на Пол Руис-Пикасо, най-големият син на Пикасо от брака му с руската балерина Олга Хохлова.

„Мечтата на Пабло Пикасо да има музей в родния си град се превърна в реалност през 2003 г. благодарение на щедростта и непоколебимата ангажираност на Кристин Руис-Пикасо“, се казва в съобщението на музея.

Колекцията включва над 230 творби и стана възможна благодарение на щедрото дарение на Кристин и на сина й Бернар Руис-Пикасо.

Музеят, посветен на Пабло Пикасо, в Малага беше открит на 27 октомври 2003 г. от тогавашния испански крал Хуан Карлос. Днес той е една от най-важните културни институции в Андалусия, привличаща годишно около 800 000 посетители от цял свят, отбелязва ДПА.

БТА / Теодора Славянова
Последвайте ни

Свят