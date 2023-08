Индия влезе в историята,. Освен това тя успя да достигне южния лунен полюс, съобщи BBC.Спускаемият модул на Chandrayaan-3, което прави Индия първата държава, приземила успешно космически кораб близо до

CHANDRAYAAN 3 HAS SUCCESSFULLY LANDED ON MOON'S SURFACE...!!! A historic moment in India's history. 🇮🇳 pic.twitter.com/IQv2BCIaBk

Всички предишни мисии до Луната са кацали близо до екватора, но изследването на южния полюс е ключово за търсенето на вода.Сега учените се надяват да, който да изпраща изображения и данни обратно на Земята.Бурни аплодисменти избухнаха в контролната зала, докато Индия пише история. Премиерът Нарендра Моди беше показан на екрана, усмихнат и развяващ индийски флаг, докато“, сияеше Моди, обръщайки се към контролната зала на Isro.

The historic moment for India...!!!



Chandrayaan 3 landed on the moon.pic.twitter.com/KKIt3nys7d