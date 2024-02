Въоръжен мъж взе служители на американска компания в Турция за заложници (СНИМКА/ВИДЕО)

, който ги взе за заложници във фабрика на американската компания Procter & Gamble (P&G) в Северозападна Турция, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на местните власти. Агенцията отбелязва, че така се слага край на вероятния протест на предполагаемия похитител, имащ за цел да привлече вниманието към войната между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас" в ивицата Газа.Властите на окръг Коджаели съобщиха в изявление, чеи операцията по спасяването им е започнала, след като преговорите с техния похитител са се провалили."Силите ни за сигурност се намесиха исе казва в изявлението, в което се допълва, че нападателят е бил служител на фабриката, който е "искал да привлече вниманието към продължаващата окупация в ивицата Газа".Турски медии съобщиха по-рано, че двама въоръжени мъже са взели за заложници седем души във фабрика американската компания Procter & Gamble в Северозападна Турция като вероятен протест срещу войната между Израел и движението "Хамас" в ивицата Газа, предаде Асошиейтед прес. Местните медии публикувахана предполагаем похитител във фабриката - мъж, който изглежда носиИсмет Зихни каза, че съпругата му Сюхейла е била сред заложниците. Говорейки от район в близост на фабриката, той е заявил за ДХА, че са говорили по телефона. "Тя каза:, разказа Исмет Зихни.Полицията бе блокирала околните пътища около фабриката и се опитваше да водиГлавният офис на P&G в Синсинати потвърди инцидента. Говорител на компанията заяви: "Сигурността на персонала на P&G и нашите партньори е нашият най-важен приоритет. По-рано днес евакуирахме фабриката в Гебзе и работим с местните власти за решаване на извънредната ситуация със сигурността".Турският клон на P&G има, според сайта на компанията. Тя произвежда почистващи и хигиенни продукти като перилния препарат "Ариел" и пастата за зъби "Орал Би".Обществените нагласи срещу Израел и основния му съюзниксе засилиха вот началото на конфликта в, като в големите градове се провеждат редовни демонстрации в подкрепа на палестинския народ и призиви за незабавно спиране на огъня.Турският президент Реджеп Тайип Ердоган многократно е обвинявал Израел във "" и е сравнявал премиерас нацисткия лидер Адолф Хитлер, напомня агенция ДХА.Американското посолство в Анкара издаде предупреждение през ноември заради демонстрации срещу американската политика и призиви за бойкот на американския бизнес. Препоръката дойде след протести и нападения срещу заведения като "Макдоналдс" и "Старбъкс" във връзка с конфликта в Газа.разпространени от турските медии, го показват с арабски черно-бял шал, покриващ лицето му. Той стои до стена с графити, на която са изобразени турското и палестинското знаме и надпис: "Портите ще се отворят. Или спокойна смърт, или смърт в името на Газа".ДХА също така публикува. Агенцията посочва, че персоналът е донесъл торта за един от колегите си, като