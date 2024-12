Израелски военноморски ракетни кораби унищожиха сирийския военноморски флот снощи при операция, която е част от по-широкообхватна кампания за елиминиране на стратегически заплахи за Израел, заяви днес министърът на отбраната Израел Кац, цитиран от Ройтерс.

Израелската армия вече е на 25 км от сирийската столица Дамаск

По време на посещение във военноморска база в град Хайфа Кац каза, че израелските сили са се разположили в буферната зона между Сирия и окупираните от Израел Голански възвишения и че той е наредил в Южна Сирия да бъде създадена „стерилна отбранителна зона“ без постоянно израелско присъствие, за да се предотврати каквато и да било терористична заплаха за Израел.

Кац също така предупреди новото ръководство на Сирия „да не върви по пътя на Асад“, предаде Франс прес.

Syria no longer has a navy or a military. The Israeli Air Force decimated the fleet in Latakia and has done the same to most of its now-abandoned weapons caches and army motor pools to prevent their acquisition by the terrorists who toppled the government. pic.twitter.com/CckLcjmiVg