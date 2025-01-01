Лидерите на европейски страни провеждат телефонен разговор помежду си, след като бяха информирани от Доналд Тръмп по-телефона по-рано днес за разговора му в Аляска с президента на Русия Владимир Путин, предаде Франс прес.

По-рано днес Тръмп се обяви на президента на Украйна Володимир Зеленски, на лидери на страни от НАТО и на европейски лидери, за да им каже какво е говорил с Путин.

В разговора между европейските лидере участват председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен, президентът на Франция Еманюел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, посочва Франс прес.