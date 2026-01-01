Хърватската столица Загреб е ударена от силна буря с пориви на вятъра до 120 км/ч. днес. Съобщава се за пострадали, информира хърватската национална телевизия ХРТ.
Кметът на Загреб Томислав Томашевич съобщи, че тази буря е по-силна дори от последната голяма буря в града през юли 2023 г., когато двама души загинаха в столицата. Кметът призова гражданите да не излизат от домовете си, освен ако не се налага.
В рамките на 24 часа в града са извършени над 360 интервенции на противопожарните служби, а в цялата страна са извършени общо 900 намеси по сигнали за паднали дървета и щети по инфраструктурата.
U nevremenu u Zagrebu povređeno nekoliko osoba, udari vetra i do 120 km/h https://t.co/7ZOrrQemcy— Naš Portal (@nas_portal) March 27, 2026
Днес са отменени занятията в училища из цялата страна.
🧵🇭🇷 After a storm hit western Croatia, a red alert has been declared in the Zagreb, Rijeka, and Gospic areas. In the capital Zagreb, school classes have been cancelled, traffic has been seriously disrupted, and firefighters are repairing damage caused by 120 km/h winds. pic.twitter.com/ajXP0TzBuM— Balkan Insight (@BalkanInsight) March 27, 2026
Държавният хидрометеорологичен институт на Хърватия издаде предупреждение за нарастващо ниво на реките в страната заради неспирните проливни дъждове.
Në disa lagje të Zagrebit u raportuan edhe probleme me energjinë elektrike, ndërsa qytetarët njoftuan për dëmtime në objekte, përfshirë çati dhe fasada.https://t.co/bRsy9sbpgY— TRT Balkan AL (@TRTBalkanAL) March 27, 2026
В цялата страна са затворени пътища и се отчитат щети заради силната буря. Червен код за лошо време е обявен в три регионални общини в страната.