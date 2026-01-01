Хърватският Държавният хидрометеорологичен институт издаде най-високия червен код за предупреждение за районите на градовете Риека и Госпич поради обилни снеговалежи и бурни ветрове, съобщи хърватската национална телевизия ХРТ.

От тази сутрин за камиони с ремаркета и влекачи с полуремаркета са затворени магистралата A6 Риека – Загреб и държавният път DC3 от вътрешността на страната към хърватското крайбрежие и полуостров Истрия и обратно.

Затворени са и катамаранните линии до някои хърватски острови, включително по маршрута Мали Лошин – Црес – Риека, Убли – Корчула – Дубровник и Сплит – Хвар, както и фериботната линия Сумартин – Макарска.

Пътищата се почистват и опесъчават, а движението в някои участъци е забавено поради по-бавното обработване на пътя от автомобилите на зимната служба.

Поради обилни снеговалежи, силни ветрове и пориви в сутрешните часове, чрез Системата за ранно предупреждение и управление на кризи (SRUUK) са изпратени съобщения до гражданите на Карловачка област и континенталните части на Приморско-горанската и Личко-сенската област.

Според Държавния хидрометеорологичен институт днес времето ще бъде нестабилно, ветровито и осезаемо по-студено, особено във вътрешността на страната.

Предимно облачно и превалявания се очакват предимно по Адриатическото крайбрежие. В планинската част на Хърватия ще има по-голяма снежна покривка, виелици и пориви на вятъра на места, а в низините на места ще валят дъжд и сняг.

На Адриатическо море силните и бурни южни и югозападни ветрове се очаква да преминат в буря и северни ветрове, а в подножието на планината Велебит – в ураганни пориви.

Хърватският автоклуб съветва шофьорите да следят актуалната информация за трафика на уебсайта на клуба или мобилното му приложение поради променящата се метеорологична обстановка.

