Швейцария ще продължи преговорите със САЩ, след като Доналд Тръмп обяви изненадващо високи мита от 39 на сто върху швейцарски стоки, с което повдигна опасения за експортно ориентираната икономика на страната. Това заяви президентът на Швейцария Карин Келер-Зутер, предаде Ройтерс.

Американските тарифи за швейцарски стоки влязоха в сила в 07:00 часа българско време тази сутрин, след като посещението на президента и на министъра на икономиката, образованието и научните изследвания Ги Пармлен във Вашингтон не доведе до резултат.

Митата са предназначени да ограничат достъпа на Швейцария до САЩ - водещ експортен пазар за швейцарските часовници "Суоч" (Swatch), "Ролекс" (Rolex) и "Патек Филип" (Patek Philippe), както и за висококачествени сирена и шоколади.

САЩ са също и най-големият пазар за швейцарски фармацевтични продукти, на стойност 35 милиарда долара през миналата година, произведени от фармацевтични компания като "Новартис" (Novartis) и "Рош" (Roche), въпреки че износът им в момента не е обхванат от ставките.

"За засегнатите сектори, компании и техните служители това е изключително трудна ситуация", заяви президентът Карин Келер-Зутер пред репортери след спешно заседание на седемчленния Федералният съвет (швейцарското правителство).

Президентът на Швейцария напусна Вашингтон снощи без да бъде сключена търговска сделка, като по време на визитата не успя да се срещне с Тръмп или с никой от водещите му търговски представители, според източници на Ройтерс.

Предложението ѝ за 10 на сто ставка върху вноса беше отхвърлено от американски служители, добавя един от източниците.

"Виждали сме в други случаи, че позициите на президента Тръмп могат да се променят", каза швейцарският депутат Дамиен Котие, председател на парламентарната асоциация Швейцария-САЩ. "Трябва да продължим да преговаряме и да защитаваме нашата позиция, която е правилна", допълни той.