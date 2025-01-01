Правителството на Швейцария обяви, че е постигнало споразумение с Вашингтон за намаляване с повече от половина на високите 39% мита, наложени от президента Доналд Тръмп.

„Швейцария и САЩ успешно намериха решение: американските мита ще бъдат намалени до 15 процента“, написа правителството в X.

То изрази „благодарност към президента Тръмп за конструктивното сътрудничество“ и заяви, че срещата тази седмица между швейцарския министър на икономиката Ги Пармелин и търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър е била „продуктивна“.

След като двете страни проведоха преговори във Вашингтон на 13 ноември, Гриър също каза пред Си Ен Би Си: „По същество постигнахме споразумение със Швейцария“.

Швейцарското правителство е насрочило пресконференция за 16:00 часа (17:00 българско време), за да даде повече подробности за споразумението. Гриър посочи, че подробностите ще бъдат публикувани днес, 14 ноември, на уебсайта на Белия дом, предаде АФП.

Съобщението идва, след като през август Тръмп шокира Швейцария, налагайки 39% мита върху вноса на стоки от страната, което е сред най-високите нива в неговата глобална митническа кампания.

Богатата алпийска страна намали прогнозата си за растеж за 2026 г., тъй като американските мита тежат на нейната икономика, задвижвана от износа, докато се опитваше да договори по-изгодна сделка.

Швейцария също така изрази загриженост, че огромната разлика между нейната ставка и тези, които Вашингтон наложи на най-близките ѝ конкуренти, ще им даде конкурентно предимство.

Европейският съюз и Япония вече си договориха 15% мита, а Великобритания си осигури ставка от 10%.

В началото на август Пармелин и швейцарският президент Карин Келер-Зутер, която е и министър на финансите, направиха спешно пътуване до Вашингтон, за да се опитат да повлияят на Белия дом, но се върнаха с празни ръце.

Министър на икономиката направи второ пътуване през септември.

Миналата седмица шефовете на шест водещи швейцарски компании, сред които и ръководителите на часовникарската компания Rolex и гиганта в производството на луксозни стоки Richemont, се срещнаха с Тръмп, за да привлекат вниманието му към тежестта, която митата му оказват върху техните компании.

Ставката застрашава цели сектори от швейцарската икономика, които разчитат на износа, по-специално часовникарството и индустриалните машини, но също и шоколада и сиренето.

Макар фармацевтичната индустрия, най-големият износен сектор на Швейцария, да се ползваше с изключение от митата върху лекарствата, тя беше редовно заплашвана, че Тръмп скоро ще насочи вниманието си и към нея.