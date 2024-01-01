Шестима души са били ранени от нападател, който е намушкал с нож минувачи в Хадера, град в централната част на Израел.Нападателят е бил „неутрализиран“, съобщи полицията, цитирана от АФП.„Това беше терористичен инцидент на четири различни места, по време на който шестима души бяха намушкани с нож“, заяви полицията.Нападателят, който е избягал с мотор, е бил „неутрализиран“.Маген Давид Адом, израелският еквивалент на Червения кръст, съобщи, че „няколко души са били ранени в различна степен, някои от тях сериозно“.