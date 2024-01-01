Шестима души са били ранени от нападател, който е намушкал с нож минувачи в Хадера, град в централната част на Израел.
Нападателят е бил „неутрализиран“, съобщи полицията, цитирана от АФП.
„Това беше терористичен инцидент на четири различни места, по време на който шестима души бяха намушкани с нож“, заяви полицията.
Нападателят, който е избягал с мотор, е бил „неутрализиран“.
Маген Давид Адом, израелският еквивалент на Червения кръст, съобщи, че „няколко души са били ранени в различна степен, някои от тях сериозно“.
Нападателят е бил „неутрализиран“, съобщи полицията, цитирана от АФП.
„Това беше терористичен инцидент на четири различни места, по време на който шестима души бяха намушкани с нож“, заяви полицията.
Six people were wounded in a stabbing attack in Hadera on Wednesday morning.— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 9, 2024
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🎥 via Section 27A Copyright Act pic.twitter.com/7nksrLY1m5
Нападателят, който е избягал с мотор, е бил „неутрализиран“.
6 injured in the stabbing attack in Hadera:— 🔯🇮🇱The Chosen 🇮🇱🔯 (@yatircohen) October 9, 2024
2 of them are in critical condition, 3 more injured in serious condition and another injured in moderate condition. pic.twitter.com/8GaCKKrYJ7
Маген Давид Адом, израелският еквивалент на Червения кръст, съобщи, че „няколко души са били ранени в различна степен, някои от тях сериозно“.