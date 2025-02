Седмица след пропадането на път близо до Токио и падането на цял камион заедно с шофьора в образувалата се яма, ямата вече е с големина на басейн с олимпийски размери, което възобнови дебата за остарелите тръби на канализацията в Япония, предаде Франс прес.

Спасителните екипи все още се опитват да извадят 74-годишния мъж, който е блокиран и вероятно затрупан под отпадни води и отлагания. Те загубиха контакт с мъжа преди седем дни.

Дупката се отвори в пиков час миналия вторник на път в град Яшио, северно от японската столица.

Ямата на пътя, която първоначално беше с диаметър около 5 м, продължи да се разширява през изминалите няколко дни, като се обедини с голяма пукнатина, появила се наблизо. Дупката вече е широка 40 м и дълбока 15 м, като стига до околните сгради.

За да се преборят с нестабилността на терена, в събота спасителните работници изградиха 30-метрова рампа за достъп, по която се прехвърлят кранове и друго тежко оборудване по-близо до блокирания шофьор. Започнало е изграждането и на втора рампа.

Спасителните операции обаче са били спрени, каза Коичи Ямамото от пожарната служба в Яшио.

„Те са затруднени от концентрацията на тежки материали, отломки и парчета асфалт и бетон“, обясни той. Значително количество отпадни води също са се събрали и текат като река, добави Ямамото.

За да ограничат теча на вода в канализацията 1,2 милиона души, живеещи в района, бяха призовани да ограничат употребата на вода за къпане и пране.

По данни на Министерството на територията пропадането на пътни настилки се увеличава в цяла Япония, като през 2022 г. са регистрирани около 10 000 инцидента.