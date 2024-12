Руската гражданка Светлана Дали е обвинена, че e летяла без билет на полет на Delta Air Lines от Ню Йорк до Париж.

Дали беше задържана от ФБР в сряда, след като се върна в Ню Йорк. Ако бъде призната за виновна, тя може да бъде осъдена на до пет години затвор.

From what I can judge, her full name is Svetlana Anatolyevna Dali Zavadskaya, a resident of Philadelphia, and is the ex spouse of one Mahdi Dali, who may have worked as a technician at Penn Medicine at the University of Pennsylvania. (Picture from https://t.co/EYnY9Wqv25) pic.twitter.com/bp8toWeuGp