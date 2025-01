Руският заместник-министър на външните работи Михаил Богданов и специалният представител на руския президент за Сирия Александър Лаврентиев обсъдиха с новия сирийски лидер Ахмед ал-Шараа въпроса за "възстановяване на отношенията" между Дамаск и Москва, предаде ТАСС.

Във вторник руска делегация пристигна в сирийската столица, за да се срещне с Ал-Шараа.

За пръв път след свалянето на Асад: Руска делегация пристигна в Сирия

След консултациите Богданов заяви, че срещата е била "конструктивна" и е продължила около три часа. Той отбеляза, че двете страни са обсъдили и въпроса за запазването на руските военни бази в Сирия. Руската страна заяви пред новите сирийски власти, че проблемните въпроси трябва да се решават чрез всеобхватен диалог с всички политически сили и етноконфесионални групи. Руският заместник-външен министър подчерта, че Москва продължава да подкрепя териториалната цялост и суверенитета на Сирия.

По думите на Богданов участниците в разговорите са се договорили да продължат консултациите, като към момента няма промени в руското присъствие на територията на Сирия.

"Руската страна потвърди подкрепата си за текущите положителни промени в Сирия", се казва в изявление на новите власти в Дамаск. "В хода на разговорите беше обсъдена ролята на Русия за възстановяване на отношенията със сирийския народ чрез конкретни мерки", пише още в текста.

Според сирийското изявление Ал-Шараа е "потвърдил ангажимента за принципно взаимодействие с всички заинтересовани страни за изграждане на бъдеще за Сирия, основано на справедливост, достойнство и суверенитет".

