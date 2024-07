Horrifying images from Okhmatdyt Hospital, Ukraine’s largest children’s hospital, which provides treatment to children with cancer & other illnesses, and was struck during Russia’s massive missile attack this morning. Our thoughts are with the children and their families. pic.twitter.com/uNlF7Zv1ry

Руска ракетна атака разруши крило нав Киев. Здравното заведение е ключово за лечението и трансплантациите наДраматични снимки от мястото на инцидента показват малки деца, някои с интравенозни системи, да седят пред болницата, докато тя е евакуирана.Спасителите все още издирват хора под частично срутената сграда. Тази сутрин столицата на Украйна бе ударена от. Изстреляни са изстреляни хиперзвуковиот скоростта на звука и е много трудно да бъдат прехванати от ПВО.Съобщава се за общо. Тази сутрин Русия извърши масирана ракетна атака срещу Киев, Днепър, Кривой Рог, Славянск и Краматорск с повече от 40 ракети от различен тип.Прозорците на отделението са разбити, а панелите - изтръгнати. На мястото е, много от които са в тежко състояние. Част от, докато излизаха от болницата, носейки децата си на ръце.

Okhmatdyt Children's Hospital in Kyiv. One of the most important CHILDREN’S hospitals not only in Ukraine, but also in Europe. Okhmatdyt has been saving and restoring the health of thousands of children.



Now that the hospital has been damaged by a Russian strike, there are… pic.twitter.com/TmRlUmSBri