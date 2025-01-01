Русия съобщи, че е изстреляла хиперзвукова крилата ракета "Циркон" по цел в Баренцово море по време на военните учения "Запад 2025", заяви днес руското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

"Според обективните мониторингови данни, получавани в реално време, целта е унищожена с директен удар", се казва в изявление на министерството.

Руски самолети МиГ-31 са прелетели над Баренцово море

Русия и Беларус започнаха в петък мащабните си съвместни военни учения "Запад 2025", които ще продължат до 16 септември.

Съобщено бе, че ученията ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море.

Членовете на източния фланг на НАТО, които граничат с Беларус – Полша, Литва и Латвия – са в повишена готовност заради ученията. И трите страни засилиха мерките за сигурност, а Полша нареди пълно затваряне на границата си с Беларус за времето на ученията, предаде по-рано АФП.