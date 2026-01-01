С разлистване на купчина документи със снимки на хора, които по думите на Доналд Тръмп са нелегални мигранти, задържани в рамките на засилените мерки за прилагане на имиграционното законодателство – така започна пресконференцията на президента в Белия дом, организирана с цел да отчете постиженията от първата година на втория си мандат.

Докато преглеждаше листовете на трибуната, Тръмп изглеждаше по-сдържан от обичайното. В продължение на моменти той мълчаливо разглеждаше документите, след което изваждаше отделни страници, за да ги покаже на присъстващите журналисти.

В един момент темата премина от работата на Имиграционната и митническа служба и Граничния патрул към подкрепата му сред латиноамериканците в САЩ. „Обичам испаноамериканците. Те са невероятни предприемачи“, заяви Тръмп.

Началото на изявата беше необичайно вяло, въпреки че събитието беше замислено като отчет за постиженията през първата година от мандата му по повод годишнината от встъпването му в длъжност. „Не ви отегчавам с това, нали?“, обърна се той към репортерите.

По-късно президентът засегна и икономиката, но изрази раздразнение, че положителните резултати не се комуникират достатъчно ефективно. „Може би имам лоши хора по връзки с обществеността, но не успяваме да го покажем. Наследихме високи нива и ги свалихме значително“, каза Тръмп.

По време на пресконференция в Белия дом президентът на САЩ отново насочи фокуса към своя предшественик Джо Байдън. Малко след началото на втората си година обратно на поста, Тръмп се върна към познатата си линия – да прехвърля отговорност върху бившия президент.

Тръмп многократно спомена Байдън, обхващайки теми от имиграцията до инфлацията и други въпроси. Макар събитието да беше представено като възможност за подчертаване на успехите на администрацията му, то по-скоро очерта трудностите, пред които президентът е изправен с наближаването на ключовите междинни избори, отбелязва БГНЕС.

Той използва познатите си квалификации по адрес на Байдън, наричайки го едновременно „сънлив“ и „корумпиран“ и го определи за „най-лошия президент“, който страната е имала.

Тръмп демонстрира плакати с надпис „Най-лошите от най-лошите“, докато защитаваше действията на администрацията си във връзка със ситуацията в Минесота.