България приветства последователните усилия на Съединените американски щати и на президента Доналд Тръмп, насочени към прекратяване на огъня и установяване на справедлив и траен мир в Украйна, заявяват от Министерския съвет (МС) на правителствената страница във Фейсбук.

Окончателните условия на бъдещо мирно споразумение биха засягали пряко сигурността, както на България и Европейския съюз, така и на цяла Европа. В тази връзка е необходимо да се работи в тясна координация по представения от САЩ документ, съдържащ 28 точки в търсенето на устойчив мир, посочват от МС.

Продължаваме ангажирано да работим с нашите партньори от ЕС и САЩ с цел да гарантираме, че бъдещото мирно споразумение ще бъде спазвано коректно. Ще следим за това Украйна да получи надеждни гаранции за своята сигурност. Република България запазва позицията си, че в XXI-ви век международно признати граници не следва да бъдат променяни със сила, отбелязват още от кабинета.

От правителството заявяват още, че България е последователна в подкрепата си за Украйна от избухването на военните действия до днес. Украинският народ единствен може да определя собственото си бъдеще и направление на развитие, както и да взима решения относно характера на всяко предложено мирно споразумение и неговото отражение върху бъдещето на украинските граждани.

Приветстваме и подкрепяме усилията на Доналд Тръмп за постигане на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна.

Това написа премиерът Росен Желязков в социалната мрежа "Екс".

We commend and support the #POTUS Donald Trump efforts to achieve just, lasting and sustainable peace in Ukraine. — Rossen Jeliazkov (@R_JeliazkovPM) November 22, 2025

Припомняме, че преди дни президентът на Украйна Володимир Зеленски получи официално проект на плана на САЩ, който според американската страна може да помогне за намирането на дипломатическо решение на войната с Русия.

Путин: Мирният план на САЩ може да стане основа за мир в Украйна

Войната, предизвикана от руската инвазия в Украйна на 24 февруари 2025 г., продължава вече повече от три години и половина.

Приветствам продължаващите усилия на Съединените щати и лично на президента Доналд Тръмп за установяване на справедлив, траен и устойчив мир в Украйна, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си във Фейсбук.

Представеният от САЩ план, съдържащ 28 точки, включва важни елементи от фундаментално значение за постигането на устойчив и справедлив мир. Планът е добра основа, върху която да се работи в тясна координация, тъй като сигурността на България, на Европейския съюз и на цяла Европа зависят от окончателните условия и последващите договорености на мира в Украйна, допълва Борисов.

Оставаме ангажирани да работим конструктивно в рамките на ЕС и НАТО с нашите партньори от САЩ, за да гарантираме, заедно с Украйна, че бъдещото мирно споразумение ще бъде устойчиво, отбелязва той.

Борисов посочва още, че от началото на войната до този момент България последователно и неотменно подкрепя Украйна. Суверенно остава правото на украинската страна да решава своето бъдеще и път на развитие.