Смяната на ръководството на Федералния резерв на САЩ остава в неизвестност заради безпрецедентно разследване, открито от администрацията на президента Доналд Тръмп срещу председателя Джером Пауъл във връзка с превишаване на разходите по реновирането на централата на банката. Мандатът на Пауъл изтича през май, а Тръмп е посочил бившия управител на Фед Кевин Уорш за негов наследник, но процесът по номинацията остава блокиран, предаде АФП.

Тръмп многократно е атакувал Пауъл от завръщането си на власт през януари 2025 г. - нарекъл го е „тъпак", поставял е под съмнение умствените му способности и го е обвинявал в закъснели решения относно лихвените проценти. През 2025 г. той дори посети намиращата се в ремонт централа на Фед, където двамата словесно се пресегнаха. Прогнозните разходи по реновирането са нараснали от 1,9 на 2,5 милиарда долара.

През януари Пауъл разкри, че Министерството на правосъдието го е заплашило с наказателно обвинение, определяйки заплахата като натиск заради независимата политика на Фед по лихвените проценти. По-рано този месец федерален съдия отмени призовките към Фед, като констатира „планини от доказателства", че разследването е инструмент за натиск, но прокурорът Жанин Пиро - съюзник на Тръмп - обяви, че ще обжалва решението.

Номинацията на Уорш изисква потвърждение от Сената, но сенаторът Том Тилис от Республиканската партия, член на Комисията по банково дело, се е заклел да блокира процедурата до приключване на разследването. Теоретично Пауъл ще председателства последното си заседание по лихвените проценти на 28-29 април, но мандатът му като член на Съвета на управителите на Фед продължава до януари 2028 г. След мартенското заседание той заяви, че няма да напусне поста на управител „докато разследването не приключи окончателно и прозрачно". Докато номинацията на Уорш е в ход, Пауъл може законно да остане и на поста председател.