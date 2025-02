Полет на авиокомпания "Iberia" се подготвял да излети от парижкото летище "Орли" за летище "Барахас" в испанската столица Мадрид, когато един от пътниците отворил аварийния изход на самолета и след това скочил на пистата, предаде "Телеграф".

Една от стюардесите се опитала да го спре, но била нападната от мъжа. По време на скока двигателите на летателния апарат работели.

Спешна помощ веднага е задържала нарушителя. След закъснение от четири часа и половина полетът все пак излетял за Мадрид, пише изданието "PYOK".

Все още не е ясно каква е причината пътникът да скочи от самолета и какво е здравословното му състояние. Няма информация и дали "Iberia" планира да повдигне обвинение срещу него.

A passenger jumps from an Iberia plane when the aircraft was on the runway via @FlightEmergency



When the plane was about to start the take off roll, the passenger opened one of the doors of the aircraft after attacking crew to jump out pic.twitter.com/uUn8mjC4XF