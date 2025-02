Руският президент Владимир Путин разпореди да се възроди съветският отговор на конкурса „Евровизия“, за да се противопостави на упадъка на съвременната западна култура.

Путин подписа указ за провеждане на конкурса „Интервизия“ в Москва тази година и нареди на висши служители в Кремъл и правителството да се подготвят за събитието. Очаква се в него да участват Китай, Куба, Бразилия и други „приятелски“ държави.

На Русия беше забранено да участва в „Евровизия“ през 2022 г., след като Путин изпрати десетки хиляди войници в Украйна.

