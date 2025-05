Китайският президент Си Цзинпин беше тържествено посрещнат днес в Кремъл от руски си колега Владимир Путин, съобщи агенция Синхуа.

Путин посрещна китайския президент, който е на посещение в Москва, в Георгиевската зала в Кремълския дворец. Двамата лидери се ръкуваха и изслушаха държавните химни на Русия и Китай, предаде ТАСС.

Според Кремъл в основата на разговорите между двамата лидери ще бъдат строителството на отдавна планиран втори тръбопровод за износ на газ към Китай и въпроси от международния дневен ред като войната на Русия в Украйна и възобновяването на преговорите между Вашингтон и Москва.

🇨🇳🇷🇺 Chinese President #XiJinping arrived at the Vnukovo Airport in Moscow, #Russia, on Wednesday and was warmly welcomed by Russian Deputy Prime Minister Tatyana Golikova and other senior government officials.

📷: CCTV pic.twitter.com/YECBitl6fE