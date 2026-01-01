Руските загуби в Украйна от началото на пълномащабния конфликт през 2022 г. надхвърлят 204 хиляди души, пише руската служба на Би Би Си.

В списъка, установен от проучванията на агенцията с помощта на Медиязона и команда доброволци, има 204 626 имена на убити руски военни. От тях 1860 са били добавени в интервала 6 до 20 март тази година.

Над 35 хиляди имена бяха добавени през февруари, повечето от тях досега бяха записани като "безследно изчезнали", отбелязва британската медия.

37% от загиналите са хора с граждански професии, подписали договор с руската армия след началото на конфликта.

В продължение на няколко години съхранявахме публикации, в които роднини търсеха изчезнали военнослужещи. В началото на тази година журналистите са съпоставили тези списъци с откритите данни от държавните бази — преди всичко със списъка на регистъра на наследствените дела (фактът, че е подадена молба за наследство, потвърждава смъртта на лицето) и с публикуваните съдебни решения.

По-голямата част от хората, чиито имена бяха добавени в нашия списък през последните два месеца, са загинали в края на 2024 г. или в началото на 2025 г. Намаляването на цифрите в последните части на графиката се обяснява не с намаляване на загубите, а със забавяне, свързано с потвърждаването и анализа на новите некролози. При обявените за безследно изчезнали този процес се забавя допълнително.

Съдейки по публикуваните съдебни решения, руските органи на реда все по-често склоняват да подпишат договори с армията лица, на които е наложено административно наказание, или са заплашени с експулсиране от Русия. Стотици хора от списъка са подписали договор по време на съдебното заседание или веднага след решението на съда, дори когато нарушенията са били административни, а не наказателни.

Над 80 % от военнослужещите, които по-рано са били обявени за безследно изчезнали и чиято смърт е била потвърдена чрез откритите източници, са загинали през 2024 и 2025 г. Тези данни съответстват на тенденцията, която вече беше отбелязана от военните експерти, отбелязва Би Би Си: През първите две години на войната броят на безследно изчезналите военнослужещи оставаше сравнително малък. Значителният скок се обяснява преди всичко с промяната в характера на военните действия, като масовото използване на FPV-дронове и разширяването на площта на минните полета, които значително затрудняват евакуацията и издирването на телата на загиналите. Понякога след артилерийски обстрели или атаки с дронове от човека практически не остават останки и военните структури често не признават официално загиналия.

Допълнителен фактор е нарастването на броя на настъпателните операции на руските подразделения. След неуспешни атаки военните са принудени да се оттеглят, без да имат възможност да евакуират ранените и загиналите.

Анализът на некролозите дава възможност и да се проследи динамиката на загубите на различните етапи от войната. През първите 18 месеца загубите имаха вълнообразен характер с резки скокове от 100-150 потвърдени загинали дневно, след което броят им до 50-60 души на ден.

От октомври 2023 г. средният брой на установените загинали на ден се е увеличил до 120 и оттогава остава стабилно висок.

По брой на потвърдените загинали начело са Башкортостан и Татарстан. Това се дължи отчасти на активната работа на местни доброволци и инициативни сдружения по събирането на информация.

Делът на доброволците, мобилизираните и затворниците, изпратени на фронта от затвори и колонии, вече възлиза на 57% от всички загинали. Всички тези хора не са имали връзка с въоръжените сили към момента на започването на нашествието в Украйна.

Русия продължава да губи на фронта и висококвалифицирани кадри, включително офицери. От началото на инвазията са известни 7009 загинали офицери, включително 494 подполковници, 164 полковници и 13 генерали (включително осъдения на затвор, но не лишен от званието генерал-майор от МВР Андрей Головацки).

Реалните загуби на руската страна са по-високи от тези, които успяваме да установим от открити източници. Военните експерти предполагат, че анализът на Би Би Си може да обхваща от 45% до 65% от реалния брой на загиналите, поради факта, че значителна част от телата на военнослужещите, загинали през последните месеци, вероятно все още се намират на бойното поле.

Общата цифра се увеличава значително, ако се вземат предвид участвалите в боевете срещу Украйна в състава на подразделенията на самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народна република. От декември 2022 г. ДНР престана да публикува данни за своите загуби, а в ЛНР те изобщо не бяха оповестявани. Предполага се, че до края на септември са загинали между 21 000 и 23 500 души.

Следователно, според събраните данни, общите загуби на проруските сили могат да бъдат в диапазона от 335 809 до 478 224 военнослужещи, гласи заключението на Би Би Си.