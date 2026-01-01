Хуманоидните роботи са на прага на масова имплементация в индустрията, като в рамките на няколко години се очаква те да бъдат широко използвани във фабриките, сочи проучване на „Роланд Бергер“ (Roland Berger), цитирано от АПА.

В дългосрочен план световният пазар на роботиката може да достигне обем от до 4 трилиона долара (3,39 трилиона евро), което би го поставило на нивото на автомобилната индустрия, се посочва в доклада „Хуманоидни роботи 2026“ (Humanoid Robots 2026).

„Решаващият въпрос не е дали хуманоидните роботи ще дойдат, а колко бързо ще го направят“, заяви Томас Киршщайн, партньор в „Роланд Бергер“.

Според експертите автономно действащите роботи, управлявани от изкуствен интелект, могат да подпомогнат връщането на трудоемки и скъпоструващи производства обратно в Европа, като се очаква оперативните разходи да спаднат до около два долара на час.

Освен това хуманоидните роботи могат да смекчат недостига на квалифицирана работна ръка, който остава сериозно предизвикателство за индустрията.

„Европа разполага с технологичните възможности да се възползва от хуманоидните роботи в бъдеще“, посочи Киршщайн, като допълни, че са необходими целенасочени инвестиции в местната екосистема, за да не изостане континентът спрямо САЩ и Китай.

В момента над 20 европейски компании работят върху развитието на т.нар. физическа изкуствена интелигентност.