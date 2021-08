"Presidente do Afeganistão deixa o país após Talibã chegar a Cabul para retomar o poder" https://t.co/lMdIrtDxTZ

всяка минута, напрежението е непрестанно, а информациите - противоречиви. Телевизия "Ал Арабия", цитирайки афганистански медии, съобщи, че, предаде ТАСС. Талибаните били казали, че, че президентският дворец е под контрола на бунтовниците.предаде Ройтерс, като цитира говорителят на екстремистите Забиула Муджахид. Изявлението беше направено малко, след като беше потвърдено, ч, въпреки призивите на талибаните към членовете на правителството да останат в Кабул. Засега не е ясно накъде се е отправил Гани. Висш служител на вътрешното министерство каза, че е заминал за Таджикистан, но служител на външното министерство заяви, че дестинацията му е неизвестна.От време на време по улиците се чува спорадична стрелба, но като цяло е тихо. Много от улиците на столицата са задръстени от автомобили и хора, които опитват или да се приберат по домовете си или да стигнат до летището, съобщава Ройтерс. Над 40 души са били ранени при сблъсъци в околностите на Кабул след навлизането на талибаните, не е известно дали има загинали.На публикувани във Фейсбук снимки се вижда как поставените на някои магазини и фризьорски салони изображения на жени спешно се замазват, защото този вид изображения бяха забранени преди години, когато управляваха талибаните. В социалните мрежи обаче има и немалък брой потребители, които приветстват идването на талибаните и поздравяват всички мюсюлмани "с настъпването на нова ислямска ера".По данни на телевизия "Ал Арабия", цитирана от ТАСС,и заемат изоставените правителствени учреждения. Те контролират университета на Кабул, някои министерства и изоставени полицейски участъци. Кабулското летище остава под международен контрол и безопасността му се гарантира от военни на САЩ, Великобритания и Турция, съобщи военен източник в Брюксел. Летището продължава работа, върви евакуация на чуждестранни служители.Талибаните вече заявиха, че бунтовниците очакват подкрепяното от Запада правителство да се предаде мирно. Говорителят на групата Сухаил Шахийн увери, че тел заяви пред Би Би Си, че

По данни на телевизия Си Ен Енкъм неуточнена дестинация. В същото време в президентския дворец в Кабул се водят преговори между талибаните и афганистанското правителство.отбелязва ТАСС.Очаква секъдето ръководеше талибанската делегация на преговорите с представителите на различни правителства.

Cena emblemática dos Helicópteros evacuando às pressas a Embaixada Americana em Cabul enquanto ao fundo dá pra escutar tiros de confrontos com as tropas do Talibã se aproximando. O Afeganistão caiu. 🇦🇫🙏 pic.twitter.com/byqnzT2rjH