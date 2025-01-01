Британският драматург Том Стопард, носител на "Оскар" за сценария на филма от 1998 г. „Влюбеният Шекспир“, почина на 88 години, предаде АФП.

Стопард, който стана известен с „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ - абсурдистка трагикомедия за двама второстепенни персонажи от „Хамлет“ на Шекспир, се отличаваше със стил, комбиниращ сериозни идеи с комедия.

„С голяма тъга съобщаваме, че нашият обичан клиент и приятел Том Стопард почина мирно вкъщи в Дорсет, заобиколен от семейството си. Той ще бъде запомнен със своите произведения, със своя блясък и хуманизъм, както и със своята щедрост на духа и дълбока любов към английския език“, заявиха от агенцията за таланти „United Agents“.

Рок легендата Мик Джагър пръв отдаде почит в социалните мрежи.

„Том Стопард беше моят любим драматург. Той ни оставя с величествено творчество, което съчетава интелект и забавление. Винаги ще ми липсва“, написа фронтменът на Rolling Stones в "Екс".

За тези, които не са театрални почитатели, Стопард остава известен най-вече с филмовата си работа, включително участие в поредиците „Индиана Джоунс“ и „Междузвездни войни“.

Роден в Чехословакия през 1937 г., Стопард бяга от родината си по време на нацистката окупация и намира убежище във Великобритания. След като завършва училище, започва работа като журналист, а по-късно - като драматург.

През 1997 г. той бе удостоен с рицарско звание за заслуги в литературата.

Стопард има четири сина, един от които - Ед Стопард, е актьор.