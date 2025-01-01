Милиардерът Ричард Брансън съобщи за смъртта на съпругата си Джоан Темпълман, която почина на 80-годишна възраст. В трогателно съобщение в социалните мрежи той споменава за починалата, с която е живял повече от пет десетилети.

„Тя беше най-добрата ми приятелка, моята опора, моят пътеводител, моят свят“, написа в Инстаграм Брансън. Милиардерът изразява своята болка и огромната си загуба, подчертавайки, че тя е била „най-чудесната майка и баба“ за децата и внуците им. Макар да не посочва ясно причината за смъртта на съпругата си, Ричард Брансън споменава последните й мигове.

„Обядвахме (...) Тя беше в добро настроение и ставаше все по-силна. Тя ми се усмихна с тази лъчезарна усмивка, която озаряваше цялото й лице, същата усмивка, в която се влюбих от първия момент, в който я видях, преди половин век. После изведнъж тя си отиде, бързо и безболезнено. И за щастие, аз бях до нея. За всички нас е голямо утешение да знаем, че бяхме заедно“, обяснява той.

Двойката се жени през 1989 г. на Некер Айлънд, частния им остров в Британските Вирджински острови, единадесет години след като Ричард Брансън го закупи. Те прекарват голяма част от годината там. На острова беше сватбата им, а по-късно и сватбите на децата им Холи и Сам, през декември 2011 г. и март 2013 г.

Ричард Брансън и Джоан Темпълман се срещат през 1976 г. в антикварен магазин в Нотинг Хил, където работи младата жена. В блог пост, публикуван през февруари 2020 г. на Virgin.com, Брансън с носталгия си спомня първата им среща. „Често си създавам мнение за някого в рамките на 30 секунди след като се запознаем и аз се влюбих в Джоан почти веднага щом я видях“, споделя 75-годишният милиардер. „Джоан беше много прагматична шотландка и бързо разбрах, че няма да се впечатли от обичайните ми палячовски номера.“

По това време Ричард Брансън все още е женен за Кристен Томаси, с която се е оженил през 1972 г. Двойката се развежда през 1979 г.

Джоан и Ричард имат три деца: Холи, Сам и Клеър Сара, но последната е починала. Синът им Сам отдаде почит на починалата, която описа като „любяща и добросърдечна“.