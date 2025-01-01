Десетки хиляди антични монети, най-вероятно свързани с парична реформа от гало-римската епоха, са открити при археологически разкопки в Лотарингия, Франция, предаде АФП, позовавайки се на координатора на проучванията.

Бронзовите монети са били съхранени в три амфори, заровени в три къщи, разположени една до друга в малко градче, чието древно име е неизвестно. То се намира в близост до днешното село Сенон в департамент Мьоз, обясни Симон Риц от Националния институт за превантивни археологически проучвания (INRAP).

Съдържанието на две от амфорите е било изпразнено, като едната от тях е съдържала 25 000 малки монети. Третата амфора все още е пълна. Нейното съдържание ще бъде анализирано в лаборатория, допълни Риц.

Трите амфори тежат по около 50 килограма всяка, а общият брой монети с образите на римски императори се оценява на 40 000. Те са били заровени между 280 и 310 г. от нашата ера.

"Монетите не са заровени набързо, например заради размирици. Амфорите са поставени така, че да бъдат достъпни, да могат да бъдат изваждани или да бъдат слагани пари в тях. Заравянето им не е било с цел да бъдат скрити, е добре организирано", казва археологът.

Оттук идва хипотезата, че вероятно става дума за монети, изтеглени от обращение при въвеждането на нова валута в епоха, когато паричните реформи са били чести, припомня Симон Риц.

"Подобно на преминаването към еврото в началото на 20-и век", отбелязва той.