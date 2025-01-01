Мъжът, обрал звукозаписното студио на ансамбъл "Чинари", е задържан, съобщи БНТ.

Той е върнал част от откраднатата техника, но не е предал хард дисковете, част от аудио и видео архива на фолклорния състав.

Нагла кражба: Мъж открадна скъпа техника от студиото на ансамбъл „Чинари” (ВИДЕО)

Снимки от охранителни камери показват как той излиза от сградата на ансамбъла в центъра на София с чувал.

Криминално проявен е. Разбрахме, че се е опитал да продаде хард дисковете в района на „Сердика”, обясни Калоян Павлов, танцьор, музикант и хореограф.

Кражбата е извършена през деня, докато в сградата е имало хора. „Навсякъде има камери, вечер след 21.00 часа се заключва. В студиото се влиза през няколко помещения. Според мен му е подадена информация, че тук има техника иначе не е имало как да знае”, допълни директорът на „Чинарите” Асен Павлов.