Около 100 самолета Airbus A320 по целия свят ще бъдат спрени от експлоатация за продължителен период, докато дефектният им софтуер за управление бъде подменен. Това съобщи френският министър на транспорта Филип Табаро. По-голямата част от приблизително 6000 засегнати самолета вече са получили актуализацията.

На летищата в София, Варна и Пловдив няма полети, засегнати от проблема със софтуера на „Еърбъс“.

След спешния призив на Airbus за подмяна на уязвимия софтуер на 6000 самолета A320, по-голямата част от самолетите са отново в експлоатация. Въпреки това, около сто от тях по целия свят ще бъдат спрени от полети за продължителен период, докато дефектният софтуер за управление бъде подменен, поясни Табаро.

„Изглежда, че ще има много по-малко A320, които ще бъдат по-трайно засегнати от промяната на софтуера“, каза още министърът пред BFMTV. „Споменахме възможността за хиляда самолета. Изглежда, че сега говорим само за сто самолета“, добави той.

Компанията призова вчера всички клиенти, използващи този софтуер за управление „незабавно да спрат полетите“ на засегнатите A320, докато софтуерът бъде подменен или актуализиран. Тази намеса беше счетена за наложителна след инцидент с полет на JetBlue на 30 октомври между Канкун, Мексико и Нюарк, близо до Ню Йорк. Самолетът трябваше да направи аварийно кацане в Тампа, Флорида, след като внезапно започна да се накланя надолу.

Министърът на икономиката Роланд Лескур уточни, че за „по-голямата част от тези самолети“ актуализацията на софтуера „може да се извърши дистанционно, доста е бърза“.