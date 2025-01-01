Коледното село на България - село Чавдар отново отваря врати за пета поредна година, съобщиха от Община Чавдар.

От общината обещават настроението да бъде по-вълшебно отвсякога.

От 29 ноември 2025 г. до 1 януари 2026 г., всяка събота и неделя, както и в специалните празнични дни — 25, 26, 27, 28, 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г., село Чавдар ще се превърне в истинска зимна приказка, изпълнена с уют, светлини и коледен дух.

Гостите ще могат да се насладят на богата културна програма с повече от 50 събития - концерти, театри, комедийни шоута, представяния на книги, викторини, детски работилнички и други. Освен това ще имат възможността да опитат вкусни местни и други специалитети, коледни сладкиши, палачинки и греяно вино, както и да се докоснат до различни ръчни творения, носещи частица от българската традиция.

Очакваме Ви с усмивки и празнично настроение, за да отпразнуваме заедно петата година на нашето коледно село. Входът е свободен за всички събития – просто вземете доброто си настроение, близки и приятели, и станете част от магията на „Коледното село на България - село Чавдар“, канят от община Чавдар.