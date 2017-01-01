Противопожарен хеликоптер се е разбил в Истанбул, 7 души загинаха (СНИМКИ/ВИДЕО)

Turkey: Helicopter has crashed on a highway in Istanbul after hitting a TV tower: Local media report 5 dead - https://t.co/IFXTrTn4Ne pic.twitter.com/3xn0JdeHk3 — BREAKING.UK (@BreakingDotUK) March 10, 2017

, след като хеликоптер, превозващ, се разби върху магистрала след удар в телевизионна кула в квартал Бююкчекмедже, град, Турция, предава вестник Daily Sabah.Спасителни отряди, включително екип пожарникари, са били изпратени на мястото на инцидента.Хеликоптерът е излетял от летищеМагистралата Е-5 е затворена след инцидента.