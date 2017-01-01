Свят

Противопожарен хеликоптер се е разбил в Истанбул, 7 души загинаха (СНИМКИ/ВИДЕО)

в 17:43
Редактор:
Александра Милева
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/ Guliver/Getty Images
Общо седем души са загинали, след като хеликоптер, превозващ високопоставени бизнес ръководители, се разби върху магистрала след удар в телевизионна кула в квартал Бююкчекмедже, град Истанбул, Турция, предава вестник Daily Sabah.
Спасителни отряди, включително екип пожарникари, са били изпратени на мястото на инцидента.
Хеликоптерът е излетял от летище „Ататюрк“ в 11:16 ч. местно време и се е разбил пет минути по-късно в телевизионната кула. Магистралата Е-5 е затворена след инцидента. Кметът на Истанбул, Васип Шахин потвърди, че общо седем души са били на борда на машината, четирима от които са били чуждестранни гости от руски произход.
 
Агенция "Фокус"
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