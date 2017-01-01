Противопожарен хеликоптер се е разбил в Истанбул, 7 души загинаха (СНИМКИ/ВИДЕО)
в 17:43
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/ Guliver/Getty Images
Общо седем души са загинали, след като хеликоптер, превозващ високопоставени бизнес ръководители, се разби върху магистрала след удар в телевизионна кула в квартал Бююкчекмедже, град Истанбул, Турция, предава вестник Daily Sabah.Спасителни отряди, включително екип пожарникари, са били изпратени на мястото на инцидента.Хеликоптерът е излетял от летище „Ататюрк“ в 11:16 ч. местно време и се е разбил пет минути по-късно в телевизионната кула. Магистралата Е-5 е затворена след инцидента. Кметът на Истанбул, Васип Шахин потвърди, че общо седем души са били на борда на машината, четирима от които са били чуждестранни гости от руски произход.
Firefighting helicopter crashes in #Buyukcekmece, #Istanbul https://t.co/VC9SSqrwCe pic.twitter.com/m183luPwje— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) March 10, 2017
#VIDEO I U Istanbulu pao #helikopter za gašenje požara https://t.co/eoLcmkgiRY #Istanbul #Buyukcekmece #helicopter pic.twitter.com/3SA2lBDg8n— ANADOLU AGENCY (BHS) (@aa_balkans) March 10, 2017
Turkey: Helicopter has crashed on a highway in Istanbul after hitting a TV tower: Local media report 5 dead - https://t.co/IFXTrTn4Ne pic.twitter.com/3xn0JdeHk3— BREAKING.UK (@BreakingDotUK) March 10, 2017
Агенция "Фокус"