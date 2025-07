Бившият председател на правителството на Аджарската автономна република Торнике Ризвадзе е в интензивно отделение, след като е бил прострелян, съобщи грузинската обществена медия ГПБ.

Първоначално Ризвадзе е бил приет в болница с тежко нараняване в областта на гърдите, а по-късно е бил транспортиран в столичната болница за специализирано лечение. Министерството на вътрешните работи съобщи, че на Ризвадзе е оказана спешна медицинска помощ веднага след инцидента. Според лекарите е засегнат белият му дроб, а състоянието му е стабилно, но все още критично.

🔻 Mtavari reports that former Adjara head Tornike Rijvadze attempted suicide last night in Sagarejo with a gunshot wound and is currently hospitalized. State media say a note was found in his clothing, allegedly written before his apparent suicide attempt. pic.twitter.com/1bFpKR72Y0