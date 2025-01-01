Обилните дъждове и намалената видимост предизвикаха снощи сериозни затруднения за транспорта на гръцките острови Закинтос и Кефалония в Йонийско море край западните брегове на страната, съобщи телевизия Скай.
Heavy flooding in Alykanas, Zakynthos, Greece this morning. pic.twitter.com/PX2vT5h7dK— Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 29, 2025
Полицията е помогнала на 12 души, които вечерта са били блокирани на пътя Закинтос – Аликес, който е бил наводнен от водите.
Намалената видимост е предизвикала проблеми на летището на Закинтос, където са били отменени около 20 полета.
Aéroport de Zakynthos à l’arrêt total 🥲 pic.twitter.com/CBrL4LM3IF— Julian (@Julian_Frd) September 28, 2025
Отменени полети е имало и на летището на Кефалония. Поне 4 самолета не са успели да пристигнат, а заминаващите полети са били спрени и десетки пътници са останали блокирани на летището.