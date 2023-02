No fim de um dia marcado por greves e manifestações um pouco por todo o país, milhares de pessoas marcharam nas capitais de distrito. Em Lisboa, Catarina Martins e Paulo Raimundo juntaram-se ao protesto e exigiram a atenção do Governo. https://t.co/quswPbAouw

, настоявайки за значително увеличение на заплатите и пенсиите, предаде ДПА.В столицата Лисабон демонстрантите се насочиха към сградата на парламента, скандирайки"Не можем да приемем да сме бедни работещи" и "За да върви страната напред, трябва да се увеличат заплатите".Общата конфедерация на португалските трудещи се (CGTP) организира протеста,Демонстрациите бяха придружени от