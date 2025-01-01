Поредна вечер на антиправителствени протести в няколко сръбски града. Протестиращи в Белград счупиха с камъни витрините на офис на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), който се намира в центъра на сръбската столица.

Жандармерията разгони демонстрантите, а 15 минути след инцидента на мястото се появи сръбският президент Александър Вучич, който каза, че случилото се ясно показва как протестиращите нямат идеи и програма, а се борят да дойдат на власт чрез насилие, като провеждат цветна революция, подкрепяна от външни фактори.

"Те се опитват да разрушат основните ценности, с които сме свикнали. Ще им се съпротивляваме и ще се борим, ще възстановим това, което ни отнеха", заяви президентът Александър Вучич пред счупената витрина на партийното помещение.

Междувременно министърът на финансите Синиша Мали, министърът на външните работи Марко Джурич и министърът на културата Никола Селакович отидоха пред сградата на Народната Скупщина, за да подкрепят контрапротестиращите студенти, които в началото на март т. г. изградиха свой палатков лагер в Пионерския парк в Белград, разположен между Народната Скупщина и Президентството.

Към министрите се присъединиха и група депутати от мнозинството.

„Дойдохме тук тази вечер пред Народната Скупщина, за да подкрепим хората, които искат да учат, да получат образование, да живеят и работят нормално и да се придвижвват нормално. Хора, които искат нормална и достойна държава. Да живее Сърбия!“, написа министър Синиша Мали в профила си в Instagram.

От своя страна посланикът на ЕС в Белград Андреас фон Бекерат заяви, че всяко съмнение за прекомерна употреба на сила от страна на полицията срещу демонстранти трябва да бъде щателно разследвано. Той се срещна с председателя на Народната Скупщина на Сърбия Ана Бърнабич.

Ръководителят на делегация на ЕС добави, че полицейските действия трябва да бъдат пропорционални и в съответствие с основните права, включително „тревожните съобщения за заплахи и насилие срещу журналисти“.

В изявлението си Бекерат посочи, че на среща с Бърнабич са обсъдени текущата политическа ситуация и реформите в областта на избирателната рамка и медийната реформа, както и европейският път на Сърбия, който предлага решения на много от ключовите предизвикателства пред страната, включително реформи в областта на върховенството на закона, свободата на медиите, избирателната реформа и създаването на благоприятна среда за гражданското общество.

В Сърбия се провеждат антиправителствени протести повече от 9 месеца след срутването на козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад на 1 ноември миналата година, причинило смъртта на 16 души.

Трагедията предизвика блокади на над 60 факултета в страната, студентите оглавиха протестите, обвинявайки правителството и президентът в корупция и семейственост.

По време на многохилядния протест на Видовден, 28 юни в Белград - значима дата, натоварена с историческа символика за сърбите, студентите призоваха за провеждане на предсрочни парламентарни избори и поискаха гражданите да ги подкрепят като участват в различни форми на гражданско неподчинение.