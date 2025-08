По-малкият брат на великия Мохамед Али - Рахаман, си е отишъл от този свят вчера, 1 август на 82-годишна възраст.

Рахаман е роден на 18 юли, 1943 година. Той следва брат си и има професионална боксова кариера от 1964 до 1972.

След края на професионалния си път, Рахаман често пътува с Мохамед и тренира с него. През 2014 той написва книга, озаглавена "That’s Muhammad Ali’s Brother! My Life on the Undercard". Пет години по-късно излиза и книгата "My Brother, Muhammad Ali – The Definitive Biography".

Рахаман винаги е бил поддръжник на Центъра на брат си Мохамед. "Не можете да разкажете историята на Мохамед Али, без да споменете името на брат му Рахаман. Той беше един от най-постоянните източници на подкрепа за Мохамед по време на кариерата му и тяхната връзка беше истински пример за това какво означава да бъдеш "пазителят на моя брат", каза президентът и главен изпълнителен директор на Центъра на Мохамед Али - Девон Холт.