Кларк Олофсон – една от най-известните фигури в криминалната история на Швеция, чийто живот вдъхнови термина „Стокхолмски синдром“, е починал след продължително заболяване, съобщиха близките му пред шведската медия Dagens ETC, цитирана от Би Би Си.

Името на Олофсон става известно в цял свят след банковата обсада в Стокхолм през 1973 г., при която той и друг престъпник – Ян Ерик Олсон – държат заложници в продължение на шест дни. Случаят предизвиква глобален интерес не само заради драматичното развитие, но и заради необичайното поведение на заложниците, които започват да проявяват симпатия към похитителите си и дори да ги защитават.

Олсон, който е въоръжен, нахлува в банка в шведската столица и взима четирима заложници – три жени и един мъж. Едно от условията му е властите да доведат в банката Олофсон – негов познат от затвора. Шведската полиция се съгласява, и Олофсон се присъединява към обсадата, която продължава почти седмица.

Clark Olofsson, one of the criminals behind the 1973 Stockholm bank siege, later inspiring the term 'Stockholm Syndrome,' has died, leaving behind the question:

Why do people bond with their captors?



